Bisiklet yolu yatırımı açıklayan bakanın bisikleti çalındı

Belçika'nın Flaman bölgesi Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Ben Weyts''in, yeni bisiklet yolları yatırımı konusunda düzenlediği basın toplantısı sırasında bisikleti çalındı.

Avrupa'da trafik sorunun en fazla yaşandığı ülkelerden biri olan Belçika, bu nedenle bisiklet kullanımını özendirmek istiyor.

Yapılan araştırmalara göre, Brüksel metrosunda geçen yıl meydana gelen terör saldırısının ardından metro yerine bisiklet kullananların sayısı da yüzde 30 oranında arttı.

Federal hükümet, işe bisikletle gidip gelen çalışanlara ek ücret ödeme kararı aldı.

Flaman hükümeti, alternatif taşımacılığın yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan plan çerçevesinde, yeni bisiklet yollarının yapılmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda 2019 yılına kadar 300 milyon euroluk yatırım kararı alındı.

Flaman Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Weyts, bu planı açıklamak amacıyla düzenlediği basın toplantısına bisikleti ile geldi.

Bisikletini, evine bir kaç kilometre mesafedeki Brüksel'in güneyinde bulunan Halle tren istasyonundaki bir askıya kilitleyen Weyts, basın mensuplarının karşısına bisiklet mayosu ile çıktı.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıdan sonra foto muhabirlerine bisikletle poz vermek için istasyona dönen Flaman bakan tatsız bir sürprizle karşılaştı. Weyts, bisikletinin kilitlediği yerde olmadığını gördü.

Ben Weyts, önce bunun bir şaka olduğunu düşündü. Ancak şaka değildi. Basın toplantısı sırasında bakanın bisikleti çalınmıştı.

Flaman bakan, değerli olduğunu belirttiği yarış bisikletini kilitlediğinden emin. Buna rağmen çalınmış olması nedeniyle de şaşkındı.

Hırsızlık olayını Twitter hesabından da doğrulayan Weyts, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, istasyondaki kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıya ulaşmayı planlıyor.