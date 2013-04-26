Bisiklet Turu'nda Mustafa Sayar'dan tarihi başarı



49'uncu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabında zafer, Torku Şekersporlu Türk bisikletçi Mustafa Sayar'ın oldu.

182 kilometrelik etabı 4 saat 40 dakika 9 saniyelik derecesiyle tamamlayan Mustafa Sayar, uluslararası prestijinin son altı yılda en yüksek seviyeye ulaştığı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda etap kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Bodrum-Selçuk etabında kazandığı zafer Mustafa Sayar'a, Bireysel Genel Klasman'da liderliği de getirdi. Bisikletçimiz, yarınki Selçuk-İzmir etabında Turkuvaz mayoyla yarışacak.

Latif Sansür'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habrine göre, Hıristiyanlar için kutsal sayılan Meryem Ana Evi'nin önünde tamamlanan yarışta Mustafa Sayar'ın ardından ikinciliği Cofidis Solutions Crdeits takımında Fransız Yoann Bayot ikinciliği 4.40.27'lik derecesiyle aldı, aynı ekipte bir diğer Fransız Nicolas Edet 4.40.32 derecesiyle üçüncü oldu .

Sayar'ın ödülünü Selçuk Kaymakamı Orhan Boyahcıoğlu, Bayot'nun ödülünü Selçuk Belediye Başkanı Vefa Ülgür, Edet'nin ödülünü ise Bisiklet Federasyonu başkanı Emin Müftüoğlu verdi. Yarınki Selçuk-İzmir etabında Yeşil mayoyu Alman Andre Greipel, Kırmızı mayoyu da Torku Şekerspor'dan Serguei Gretchyn giyecek. 124 kilometrelik Selçuk-İzmir etabının startı yarın 13.30'da verilecek.

Yarışın ardından büyük sevinç yaşayan Mustafa Sayar, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu parkuru çok iyi biliyorum. Üç-dört yıl önce burada bisiklet kullandım ve arkadaşlarıma "Bir gün burada yarış olursa kesin kazanırım' demiştim. Yokuş seven bir bisikletçiyim. Etap kazanan ilk Türk sporcu olmak muhteşem bir şey. Aileme, antrenörüme ve sponsorum Torku'ya çok teşekkür ederim. Umarım Genel Klasman Liderliği'ni yarış sonuna kadar korur ve bülkemiz adına büyük önem taşıyan bu orginazsyonu zaferle bitiririm" dedi.