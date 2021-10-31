Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği verilecek.

Türkiye'de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek, bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığına bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, yakıt tüketimine bağlı çevre kirliliği ve gürültü kirliliği sorunlarının asgariye indirilmesi için ülkede toplu taşımanın ve motorsuz ulaşım türlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapıldı.

Gelecek yıl için erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel hedef olarak belirlendi. Bu kapsamda, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktalarıyla alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Çevre Dostu Sokak Projesi çerçevesinde toplam 12 kilometre uzunluğunda motorlu taşıtlardan arındırılmış bölgeler hayata geçirilecek.

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları uygulamaya konulacak. Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği sağlanacak. Gelecek yıl bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak. 1700 kilometre uzunluğundaki Birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı yayınlanacak. Belediyelerden gelecek talepler doğrultusunda yeni bisiklet yolları yapılması için destek verilecek. Belediyelerden gelecek taleplere göre bisiklet paylaşım projeleri hayata geçirilecek. (AA)