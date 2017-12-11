Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da apartman girişindeki çocuk bisikletini çalan Kadir Erzin (27) tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi\'nde bir apartman girişine gelen Kadir Erzin ve beraberindeki şüpheli, kapı önündeki bisikletleri çaldı. Hırsızlık olayını fark eden apartman sakinleri olay yerine polisi çağırdı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkâllerini tespit etti. Şüphelilerden Kadir Erzin kısa sürede yakalanırken, kimliği belirlenemeyen diğeri kaçtı. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Erzin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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