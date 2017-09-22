Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da yüzü maskeli bir kişinin bisikletin kilidini kırıp çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Eylül günü saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Yüzü maskeli bir kişi, bisiklet parkına gelerek önce etrafı kolaçan etti. Şüpheli daha sonra eğilerek bisikletin ön tekerleğindeki kilidi kırdı. Ardından da bisiklete binen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. O anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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