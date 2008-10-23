Biseksüel olmadığının tespitine…

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer arasında yıllardır süren hakaret davası iyice kızıştı. Her şey Şebnem Scheaffer’ın katıldığı bir televizyon programında Özcan Deniz için sarf ettiği “O da biseksüel” sözleriyle başladı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, Scheaffer hakkında hakaret davası açtı.



Yaklaşık 2 yıldır süren dava önceki gün yeni bir boyut kazandı. Schaeffer’ın avukatı İbrahim Fırat mahkemeden Deniz’in ’biseksüel’olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Bu raporu istemesinin sebebini ise şu sözlerle ifade etti:



“Mahkemeden Şebnem’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istediler. Biz de aldık. Bu davanın esas konusu çarpık ilişki, biseksüellik. Biz de bunun üzerine sayın Özcan Deniz’in de Adli Tıp Kurumu’ndan ya da tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilmek suretiyle biseksüel olup olmadığı, çarpık ilişki yaşayıp yaşamadığı konusunda rapor almasını talep ettik. Bu Adli Tıp Kurumu’nun veya hastanelerin incelemesidir. Kadınlar tecavüze uğradığında nasıl bir test muayene yapılıyorsa erkeklere de aynı şekilde yapılması gerekir.”



Dava 16 Aralık’ta



Bu rapor istemiyle birlikte gözler Özcan Deniz’e çevrildi. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili sessizliğini korurken, avukatı Oğuz Müftüoğlu müvekkili adına şöyle konuştu: “Bu davada tartışılan Şebnem Hanım’ın bakire olup olmadığı veya Özcan Deniz’ın biseksüel olup olmadığı değil, tarafların hakaret boyutunda birbirine bir şeyler söyleyip söylemediğidir.”



“Mahkeme Özcan Deniz’den böyle bir rapor isterse ne yaparsınız?” sorusuna ise Müftüoğlu, “Ben de Şebnem Schaefer’ın bakire olup olmadığının kontrolünü isterim, diğer hukuki yollara başvururum. Türk halkı da böylece tatmin olmuş olur, herkes birbirinin her şeyini bilmiş olur. Böyle şey olur mu?” diyerek tepkisini dile getirdi. İki ünlü isim arasındaki dava 16 Aralık’a ertelendi.



