Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2 bin 816 liraya yükseldi

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) araştırmasına göre nisan ayında 4 kişilik bir ailenin aylık yapması gereken gıda alışverişi tutarı en az 2 bin 816 lira. Bu rakam martta 2 bin 716 liraydı.

BİSAM, açlık ve yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı asgari ücreti yakalayarak 2 bin 816 lira oldu. İstanbul’da açlık sınırı asgari ücreti de geçerek 2 bin 974 liraya İzmir’de ise 3 bin 39 liraya çıktı. Araştırmaya göre son 18 yılda açlık sınırı 6 kat arttı. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 739 liraya yükseldi.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının değiştiği vurgulanan araştırmada şu verilere yer verildi: “Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 758 TL'dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 733 TL, 15-18 yaş bir genç için 800 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 524 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 816 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 739 TL'ye ulaşmaktadır.”

93 lira 85 kuruşa sağlıklı besleniliyor

Araştırmada, 2003 yılının Nisan ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15 lira 51 kuruşa sağlıklı beslenebildiği belirtildi. Bugün ise bu rakamın 93 lira 85 kuruşa yükselttiği aktarıldı. Araştırmada şu ifadelere yer verildi: “18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.05 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.37 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu.”

İstanbul'da asgari ücreti geçti

Günlük harcamalarda Nisan 2021’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Araştırmada, gıda gruplarının günlük harcama içerisinde yer aldığı yüzdelikler şöyle yer aldı: “Süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 33.8 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 26.5 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 18.9'dur. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9'dur. Diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.7'dir.”

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Nisan 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 3 bin 39 lira olarak belirlendi. İzmir'i, İstanbul 2 bin 974 liralık açlık sınırı ile takip etti. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 760 lira olarak tespit edildi. Araştırmada şu ifadeler yer aldı: “Tedarik ve üretim zincirlerinin merkezinde yer alan, salgının en fazla hissedildiği kent olan İstanbul’da açlık sınırı 3 bin TL’ye yaklaştı. İstanbul, işçilerin hem salgınla hem yoksullukla en çok mücadele ettiği kent oldu.”