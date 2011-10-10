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Yaşam

Birsen Ayda hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın ilk vamp kadını olarak ünlenen Birsen Ayda ‘Burada kalmaktansa ölmeyi yeğlerim’ dediği huzurevinde hayata gözlerini yumdu.

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Yeşilçam’ın ilk vamp kadını olarak ünlenen Birsen Ayda ‘Burada kalmaktansa ölmeyi yeğlerim’ dediği huzurevinde hayata gözlerini yumdu.


Yeşilçam’a 1956’da ‘Sevda Sahilleri’ adlı filmle adım atan, 70’lerde ‘Malkoçoğlu’, ‘Battal Gazi’ gibi filmlerdeki ‘vamp kadın’ rolleriyle ünlenen Birsen Ayda(66) bir süredir kaldığı Zeytinburnu Huzurevi’nde hayatını kaybetti. 10 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Ayda son günlerinde vefasızlıktan dert yanıyor, yaşadığı sıkıntıları dile getiriyordu. 2 yıl önce 150 bin TL’lik vergi borcu yüzünden böbreğini satışa çıkaran ünlü oyuncu “Başka çarem kalmadı, sefalet ve yoksulluk içindeyim. Türk sinemasında vefa kalmamış. Eski dostlarımız birer birer aramızdan ayrıldı. Hepimiz gökyüzünden kayan yıldızlar gibiyiz” diyerek yetkililerden yardım istemişti. Ancak yardım çığlıklarına karşılık bulamayınca, Zeytinburnu’nda bir huzurevine yerleşen Birsen Ayda “Çıldırmak üzereyim. Burada kalmaktansa ölmeyi tercih ederim. Gerekirse açlık grevi yapacağım. Huzurevi benim için işkence yeri oldu, tımarhanede gibiyim, ölüme mahkum oldum” diye gözyaşları içinde röportajlar yapmıştı.


Birsen Ayda, Fatih’in Fedaisi, Malkoçoğlu, Tarkan Altın Madalyon, Ayşecik ile Ömercik, Ceheneme Dolmuş gibi 20’den fazla filmde yer almış, “Seksi Maria” karekteriyle ünlenmişti. Ayda ‘Sarmaşık Gülleri’yle ünlenen, 60’lı yılların yakışıklı şarkıcısı Atınç ile evliydi.



Son dileği gerçek olmadı


Birsen Ayda, ‘Ölmeden bir kez olsun yüzüm gülsün istiyorum. Ben para istemiyorum. Sadece kaybettiğim iş yerimin tekrar bana geri verilmesini ve borçlarımı ödemek istiyorum. Bu benim Türk halkından vasiyetimdir. Ümit ederim son kez de olsa yüzüm güler’ demişti ancak bu isteği olmadı.


Birsen Ayda’nın cenazesine birkaç arkadaşı dışında katılan olmadı.


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