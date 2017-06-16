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Birol Erdem’e tutuklama talebi

Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

16 Haziran 2017 18:06

FETÖ soruşturması kapsamında 3 Haziran’da gözaltına alınan Adalet Bakanlığı eski müsteşarı ve Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem hakkında tutuklama talep edildi.

Adalet Bakanlığı’nın eski müsteşarı ve halen Bakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ile eşi Gülümser Erdem için ‘'Fetullahçı Terör Örgütü üye olmak” suçlaması yapılmıştı.

‘FETÖ’ itirafçısı olan bazı eski HSYK üyeleri, ifadelerinde eski Müsteşar Erdem'i suçlamışlar ve “Cemaatin yargıda etkinleşmesinde rol oynadığını” öne sürmüşlerdi. İdari yargı hâkimi olan Erdem, Adalet Bakanlığında Personel Daire Başkanlığı yapmış, 2010'daki anayasa değişikliği sonrası HSYK üyeliğine atanmıştı. Erdem, Ahmet Kahraman'ın emekliye ayrılmasının ardından 21 Kasım 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilmiş, 1 Ocak 2014 tarihinde ise görevden alınarak Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak atanmıştı.

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