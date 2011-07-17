T24 - Milli Eğitim eski Bakanı Nimet Baş, geçtiğimiz günlerde 25 yıllık eşi Birol Çubukçu ile tek celsede boşandı. Üniversite yıllarında tanışıp evlenen çiftin boşanması şok etkisi yaratmıştı. AKP milletvekili Nimet Baş, şok ayrılıkla ilgili düşüncelerini açıklamazken eski eş Birol Çubukçu sessizliğini bozdu. Vatan gazetesinin haberine göre Birol Çubukçu, "evliliğimiz yorulmuştu" dedi.







Muhasebecilik yapan ve Nimet Baş ile olan evliliğinden 22 yaşında Çağrı isimli bir çocuğu olan Birol Çubukçu, ayrılık kararının beraber alındığını söyledi. Çubukçu, Nimet Baş'a karşı sitem içinde olmadığını da belirterek “Nimet Hanım’la görüşüp görüşmeme konusunda fikrim yok. Uzun süredir evliliğimiz yorulmuştu. En doğru karar ayrılmaktı” şeklinde konuştu.

Bakanlıkla ilgili mi?



Boşanma kararının Nimet Baş'ın siyasi hayatındaki gelişmelerle ilgisi olmadığını da ifade eden Çubukçu sözlerine şöyle devam etti: “Nimet Hanım’ın tekrar Bakan olarak gösterilmemesiyle, bizim evliliğimizin bitmesi arasında bir bağ yok. Bu çok ahlaksızca bir yorum. Nimet Hanım 25 yıl önce evlendiğimizde Bakan değildi. Böyle bir yorum nasıl yapılabilir?”

Bir yerlerde tıkandık



Evliliği bitirme nedenine ilişkin olarak da Çubukçu, şunları söyledi: “Bizim ortada 25 yıl gibi koca süreli bir evliliğimiz var ama dalgalanmalar oldu beraberliğimizde. Uzun süredir birbirimize karşı yorulmuştuk, evlilik yorgunluğu diyebiliriz buna.



Yaşadığımız yorgunluktan dolayı da ayrılmanın en doğru karar olacağını düşündük, uzun süredir düşünüyorduk, evlenme kararını nasıl beraber aldıysak bu kararı da birlikte aldık. Bunun altına başka bir şey aranmasın, didiklenmesin. Kimsenin önceliği yok bu konuda, herhangibir sitemim de yok, nerede tıkandığımızı Nimet Hanım’a sorun. Bundan sonra kendisi ile görüşüp görüşmeme konusunda yorum yapmak istemiyorum.”

