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Dünya

BİRMİNGHAM'DA 87 GÖZALTI LONDRA (A.A)

09 Ağustos 2011 10:49

-BİRMİNGHAM'DA 87 GÖZALTI LONDRA (A.A) - 09.08.2011 - İngiltere'de üç gündür devam eden şiddet olaylarının Londra ve Birmingham'ın ardından gece yarısı Liverpool kentine de sıçradığı bildirildi. Yerel polis birimlerinden yapılan açıklamada, Liverpool'un da şiddet olaylarına sahne olduğu, birçok aracın ateşe verildiği belirtilerek, "kent sokaklarında hiçbir şiddet eylemine müsamaha gösterilmeyeceği, bu tür eylemlere cevap verecek sert ve hızlı önlemlerin alındığı" kaydedildi. Batı Midland Polisi ise, Birmingham'ın merkezinde yağmalama olaylarına karışan 87 gencin gözaltına alındığını, kentteki bir karakolun da yanmakta olduğunu belirtti. Scotland Yard ise, 1700 ek polisin görevlendirildiğini açıkladı.

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