Birlikte soyundular

T24- Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal, "Love & Other Drugs" filminin tanıtımı için objektif karşısına geçti.

Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal yakında vizyona girecek olan yeni filmlerinin tanıtımı için Entertainment Weekly dergisine soyundular. Çekici ikilinin verdiği pozlardan üç farklı kapak hazırlandı. Fotoğrafçı James White çalışmanın çok kolay geçtiğini, birlikte harika bir uyum yakaladıklarını söyledi. White ayrıca, "Başta gergin olacaklarını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Bunda filmin de büyük etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi. Eleştirmenler de White ile aynı görüşü paylaşıyor. Onlara göre de ikilinin arasındaki uyum öyle ki; seks sahneleri ve çıplaklıkları konuşmak kadar doğal görünüyor.



Filmde Anne Hathaway bağlanmaktan korkan ve özgürlüğüne düşkün bir kadın olan Maggie'yi, Jake Gyllenhaal ise karşı konulmaz bir cazibeye sahip olan Jamie'yi oynuyor.



Hathaway ve Gyllenhaal ikilisi daha önce de "Brokeback Mountain" filminde evli bir çifti canlandırmışlardı.













