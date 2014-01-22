Birlikte hareket edenler dikkat!

Gezi eylemlerinde olduğu gibi borsanın finansal bir gerekçeyle açıklanamayan düşüşüyle ilgili yaptırımlara yeni düzenleme geldi. Piyasa Bozucu Eylemler başlıklı düzenlemeye göre, "aynı mekanı veya sanal ortam, bilgisayar, telefon, internet bağlantısı ya da iletişim kanallarından birini kullanarak, emir iletenler, işlem gerçekleştirenler" birlikte hareket eden kişiler olarak ele alınıp cezalandırabilinecek.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 104. maddesinin nasıl uygulanacağına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. ‘Piyasa Bozucu Eylemler’ başlığı altında yayımlanan tebliğin amacı, “Makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımların belirtilmesi” olarak belirlendi.

SPK’nın 30 Aralık 2012 tarihinde çıkan yeni yasasına göre hazırlanan tebliğde öncelikle ‘birlikte hareket eden kişiler’ tanımı yapıldı. Tanıma göre, bir ya da birden fazla kişinin emir veya işlemleri hakkında bilgi sahibi olarak, zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak, bir ya da birden fazla kişiyi yönlendirerek, aynı mekanı veya sanal ortam, bilgisayar, telefon, internet bağlantısı ya da iletişim kanallarından birini kullanarak, emir iletenler, işlem gerçekleştirenler, hesapları arasında veya yönettikleri hesaplar arasında nakit veya sermaye piyasası aracı transferi yapanlar ‘birlikte hareket eden kişiler’ olarak tanımlanacak.

Tebliğde, ‘Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu işlemler’ de sıralandı. İletişim ve haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler tanımlandı. Yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, özel durum açıklaması yapmak v.b. piyasa bozucu eylem sayılacak. Piyasa bozucu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında, elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere, 20 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.