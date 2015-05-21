AKP pankartını, 16 asırlık su kemerine 'çivilediler'!

AKP, 1647 yıllık tarihi Bozdoğan Kemeri'ne (Valens Su Kemeri) onlarca çivi ile tutturulmuş seçim pankartı astı.

DİHA'da yer alan habere göre, kemerin Unkapanı'na bakan tarafında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mısır'da darbeyle görevinden düşürülen ve hakkında idam kararı verilen Muhammed Mursi'nin resimlerinin yer aldığı "Yedirtmeyiz" yazılı bir pankart yer alıyor.

M.S. 368 yılında inşaatına başlanan ve 4. yüzyılın sonunda tamamlanan 1647 yıllık tarihi Bozdoğan Kemeri'nin iki tarafına da asılan pankartlarda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun resminin yanında "Türkiye'nin kararı büyümenin devamı" ve "Birlikte daha güçlü" ifadeleri yer alıyor.

Kemer üzerine asılan devasa pankartlar görenleri şaşırtırken, tarihe esere zarar verilmesi tepkilere neden oldu.

Arkeofili''de yer alan habere göre, Arkeologlar Derneği'nin olay hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"PaleoBerkay Archaeology Pages de yayınlanan haberin ardından Valens su kemerine asılan seçim pankartını yerinde belgeledik. Su kemerinin iki cephesini neredeyse tamamen kapatan pankartın yapıya çok sayıda vida/çivi benzeri metal araçlarla sabitlendiği, vida/çivilerin doğrudan taş bloklar üzerine çakıldığı gördük. Pankart yapı üzerinden fiziksel olarak tahribata neden olduğu gibi, kentin kültürel mirasının önemli bir parçasını da örterek gizlemekte, kültür varlığının algılanmasını olumsuz etkilemektedir. Üstelik her kültür varlığı gibi evrensel bir değer olan ve kamuya ait Valens su kemerini propaganda aracına dönüştürmektedir. Bu konuda ilgili koruma bölge kurulu, yüksek seçim kurulu il başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerekli başvuruyu yaptığımızı belirtir. Kültür varlıklarının korunmasına dair beklenen hassasiyetin seçim sürecinde de geçerli olduğunu tüm siyasi partilere hatırlatırız."