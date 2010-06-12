'Birlik için Hamas'ı ikna etmeliyiz'

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Abbas: Birlik için Hamas'ı ikna etmeliyizi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Madrid'deki Başbakanlık konutunda İspanya Başbakanı Zapatero ile görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Zapatero, "AB, İsrail'in Gazze'ye ambargosunu kaldırmak için çok güçlü bir diploması yürütmelidir" dedi.Zapatero, pazartesi Brüksel'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında İspanya'nın Gazze'ye yönelik ablukasını kaldırmasına ilişkin bir teklif sunacağını söyledi."Gazze'ye insani yardımı içeren ambargonun tamamının kaldırılması için tüm diplomatik kanalların açılmasını istiyoruz. İspanya'nın bu görüşünü birçok AB ülkesi de paylaşıyor" diyen İspanya Başbakanı, "amaçlarının İsrail'i yargılamak ya da ona zarar vermek olmadığını" ifade etti.Zapatero ayrıca, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen filoya saldırmasının herkes için üzücü olduğunu belirterek, "Bu trajik olayı kınıyoruz" dedi.Orta Doğu'da barışın sağlanması için ABD Başkanı Barack Obama'nın da teşvikiyle İsrail ve Filistin arasında doğrudan diyaloğun başlamasını umduklarını ifade eden Zapatero, ABD Orta Doğu Temcilsisi George Mitchell ve Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında devam eden dolaylı görüşmelere destek verilip, yakınlaşmanın sağlanması gerektiğini vurguladı.Filistin Devlet Başkanı Abbas da "Gazze'de normal bir hayatın başlaması için ihtiyaç duyulan tüm insani yardımların hemen ulaşması ve bunun uzun süre devam etmesi gerekir. Gazze'de 25 bin konut yıkıldı, bunların tekrar inşa edilmesine ihtiyaç var" dedi.ABD'de önemli görüşmeler yaptığını, bunların verimli geçtiğini kaydeden Abbas, İsrail-Filistin meselesinde AB'nin üstlendiği rolden ve siyasi tavrından çok memnun olduklarını, birliğin Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması konusunda mükemmel ve gelişen bir tutumunun bulunduğunu söyledi.Filistin Devlet Başkanı ayrıca, "Filistin içinde uzlaşma ve birlik olmadan Filistin'i kuramayız. Hamas'ı ikna etmeliyiz" şeklinde konuştu.