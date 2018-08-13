Birliğinde kalbinden rahatsızlanan asker, yaşamını yitirdi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da vatani görevini yaptığı sırada kalbinden rahatsızlanan er Tolga Dombaycı (20), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Amasya 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 hafta önce vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan er Tolga Dombaycı, dün sabah aniden rahatsızlandı. Dombaycı, yapılan ilk müdaha sonrasında 112 ambulansıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumunun ciddi olması nedeniyle Dolbaycı, yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan askerin ilk belirlemelere göre kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi. Tolga Tombaycı\'nın cenazesi yapılan otopsi sonrasında defnedilmek üzere memleketi Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine gönderildi.

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