'Birleştirme' kararı sonrası görülen Kılıçdaroğlu'na suikast davasında erteleme

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun başlattığı \'Adalet Yürüyüşü\'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yaptıkları iddiasıyla yargılanan, aralarında terör örgütü DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz\'ın eşi Ayla Korkmaz\'ın da olduğu, 3\'ü başka suçtan tutuklu, 1\'i firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın, \'birleştirme\' kararı sonrası ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet Yürüyüşü\'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ militanı Oğuzhan Korkmaz ve 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri polisinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca gözaltına alınan \'Ebu Hüseyin\' kod adlı Oğuzhan Korkmaz ile Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel\'in soruşturma evrakı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi. Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 12 Eylül\'deki duruşmasında, \'birleştirme\' kararı verildi. Mahkeme heyeti, dava dosyasının, 8 sanıklı DEAŞ davası dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'birleştirme\' kararı sonrası bugün görülen davada, DEAŞ mensubu Oğuzhan Korkmaz\'ın ifadeleri sonrası \'DEAŞ terör örgütü üyesi\' oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan, 3\'ü farklı suçtan tutuklu, 1\'i firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, farklı suçlardan tutuklu sanıklar Emre Emre ve Ahmet Kaşdaş ile tutuksuz sanıklar Suriye uyruklu Abdullah Albayirli, Kadir Kökoğlu, Ahmet Türkçe, Selim İbiş, Cihan Kökoğlu ve avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu çocuk sanık A.M. ile tutuksuz sanıklardan Ayla Korkmaz, Buğrahan Çatalçam, Burhanettin Kılıç, Ergün Kılınç, Ferhat Koç, Fetullah Kökoğlu, Muharrem Arık, Orhan Ercan, Osman Nuri Ünal ve Safa Kılıç, Selahattin Aydın, Şükrü Okur ile firari sanık Mustafa Kılıçlı ise duruşmaya katılmadı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi. Selim İbiş\'in avukatı, müvekkilinin Fransa vatandaşı olduğunu, yargılama dolayısıyla yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu için ülkedeki tüm sosyal haklarının elinden alınabileceğini gerekçe göstererek, sanığın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına ve tutuksuz sanık Selim İbiş\'in vekilinin isteğinin reddine karar verilirken, duruşma, eksiklerin giderilmesi için 13 Aralık\'a ertelendi.