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Birleşmiş Milletler'den Zeynalov tepkisi

Birleşmiş Milletler, Today's Zaman yazarı Mahir Zeynalov'un sınır dışı edilmesine tepki göstererek, 'gazetecilerin her zaman özgür bir ortamda çalışmalı' dedi

14 Şubat 2014 11:05

Today’s Zaman muhabiri Mahir Zeynalov’un attığı tweetler dolayısıyla sınır dışı edilmesine Birleşmiş Milletler’den (BM) de eleştiri geldi.

Zaman’a konuşan BM Genel Sekreteri sözcü yardımcısı Ferhan Hak, BM’nin daima gazetecilerin özgür bir ortamda çalışması gerektiği ilkesini savunduğunu söyledi. Hak, “BM olarak gazetecilerin evrensel normlar içinde, özgürce mesleklerini icra etme haklarını savunuyoruz. Bu BM’nin en temel argümanlarından biridir.” diye konuştu. BM’de bulunan iki gazeteci derneğinden biri olan FUNCA (Erişim İçin Özgür BM Koalisyonu) başkanı Matthew Russell Lee de sınır dışı kararı ile ilgili, “Bir gazetecinin attığı tweet yüzünden sınır dışı edilmesi demokrasi ile yönetilen bir ülkede değil ancak krallıklarda olur. Türkiye despot bir Körfez ülkesi değil, fakat görünen o ki bu yönde hızla ilerliyor.” yorumunu yaptı.

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