Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye Afrin uyarısı

Birleşmiş Milletler'in Suriye'de işlenen savaş suçlarına ilişkin son raporunda, Türkiye'nin Afrin Harekâtı'na ilişkin olarak, "Türk Hava Kuvvetleri'nin Afrin'de bir hastane, bir pazar yeri ve bazı evleri vurduğu belirtilerek Ankara'ya uluslararası hukuk uyarısı yaptı.

Duvar'da yer alan habere göre raporda, Afrin operasyonundaki hava ve kara saldırıları incelendi; Afrin’deki ana hastane binasının, bir pazarın ve evlerin vurulduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Türk Hava Kuvvetleri, 20 Ocak’ta başlayan hava saldırılarını hayata geçirirken, uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde, belirli saldırıları düzenlemeden önce gereken olası önlemlerin hepsini almamış olabilir.” Raporda, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ‘rastgele tutuklamalar ve gözaltılarla’ tanındığı belirtildi.

BM raporunda, Suriye topraklarında bu yıl düzenlendiği belirtilen kimyasal saldırılar da kapsamlı olarak ele alındı. Suriye ordusunun Guta’da ve İdlib’de bu yıl toplamda üç defa klor gazı saldırısı düzenlediği belirtildi. Raporda, “Hükümet güçleri nisan ayında Doğu Guta’yı yeniden ele geçirebilmek için, yoğun sivil nüfus bulunan bölgelerde ayrım yapmadan bir dizi saldırı düzenledi; bunlar kimyasal silah kullanımını da kapsıyordu” denildi. Bu saldırıların Doğu Guta’nın Duma bölgesinde 22 Ocak ve 1 Şubat’ta düzenlendiği, kadın ve çocukların yaralandığı bilgisi verildi. BM, ‘İran yapımı topçu roketleriyle’ düzenlendiği belirtilen bu saldırıları ‘hükümet güçlerinin ya da onlara bağlı milislerin yasaklı silahlı silahları kullanarak işlediği savaş suçu’ olarak tanımladı.

Raporda, İdlib’in kuzeydoğusundaki Sarakib bölgesinde de 4 Şubat günü ‘hükümet helikopterleri tarafından en az iki varil klor atıldığı’ belirtildi; en az 11 erkeğin yaralandığı bilgisi verildi.