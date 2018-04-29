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BBC Türkçe

Birleşmiş Milletler'den Suriye çağrısı: Durum vahim, derhal ateşkes gerek

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin birçok bölgesinde yaşanan insani krizin "vahim" boyutlarda olduğunu açıklayarak derhal ateşkes çağrısı yaptı. İdlib'deki hava saldırılarında son olarak bir köyde en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin birçok bölgesinde yaşanan insani krizin "vahim" boyutlarda olduğunu açıklayarak derhal ateşkes çağrısı yaptı.

BM sözcüleri insani yardım ulaştırılabilmesi, yaralıların ve hastaların tahliyesi için çatışmalara derhal ve en az bir ay için ara verilmesi gerektiğini söylüyor.

Örgütün insani yardım koordinatörü ve Suriye'deki BM temsilcilerinin açıklamasında, "Suriye'deki Birleşmiş Milletler insani yardım ekibi, ülkenin birçok kesiminde yaşanan insani krizin ağır sonuçları konusunda uyarıda bulunmaktadır" ifadesi yer aldı.

BM bu çağrıyı yaparken, çatışmaların alevlendiği İdlib vilayetinde devam eden hava saldırılarında, bir köyde en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Londra merkezli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib kentinin 40 kilometre kadar güneyindeki Tarmala köyüne bombaların isabet ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Gözlemevi, Pazar günü İdlib kentine yönelik hava bombardımanında ölenlerin sayısının da, enkaz altında kalanların çıkarılmasıyla 11'e yükseldiğini bildirdi.

Can kayıpları konusundaki açıklamalar halen başka kaynaklardan teyit edilemiyor.

Rusya'nın hava desteğini alan Suriye ordusu İdlib'in güneyinde muhaliflerinin elindeki bölgelerde kontrolü yeniden ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırıları sürdürüyor.

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