Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki gelişmelerin yetersiz olduğunu belirtti ve uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, ”kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma” çağrısını yineledi.

Haq, günlük basın brifinginde BM’nin, öldürülen Kaşıkçı davasının duruşmasını takip edip etmediğine yönelik soru üzerine ”Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Son gelişmeleri izliyoruz ve çağrımız değişmedi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturmada ise Suudi Başsavcılığı, 5'i için ölüm cezası istedi. Ancak bu kişilerin kimlik bilgileri paylaşılmadı.