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Dünya

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasını oylayacak

ABD, Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'nın Konsey'den çıkarılması için çağrıda bulunmuştu

06 Nisan 2022 16:11

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin çağrısının ardından Rusya’yı Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarmak için oylama yapacak.

Reuters’ın aktardığı habere göre, diplomatik kaynaklar BM’nin yarın Rusya’nın BM İnsan Hakları Konsey’inden çıkarılması için oylama yapacağını söyledi.

BM Genel Konseyi’ndeki oylamada üçte ikilik çoğunluk, büyük ve sistematik insan hakları ihlal ettiği tespit edilen bir ülkenin üyeliğinin askıya alınması için yeterli oluyor.

Rusya, 47 ülkeli İnsan Hakları Konseyi’ndeki üç yıllık döneminin ikinci yılındaydı.

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