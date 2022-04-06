Birleşmiş Milletler, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasını oylayacak

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin çağrısının ardından Rusya’yı Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarmak için oylama yapacak.

Reuters’ın aktardığı habere göre, diplomatik kaynaklar BM’nin yarın Rusya’nın BM İnsan Hakları Konsey’inden çıkarılması için oylama yapacağını söyledi.

BM Genel Konseyi’ndeki oylamada üçte ikilik çoğunluk, büyük ve sistematik insan hakları ihlal ettiği tespit edilen bir ülkenin üyeliğinin askıya alınması için yeterli oluyor.

Rusya, 47 ülkeli İnsan Hakları Konseyi’ndeki üç yıllık döneminin ikinci yılındaydı.