Birleşmiş Milletler raporu: 2019'da açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaştı, 3 milyardan fazla insan sağlıklı beslenemiyor

Birleşmiş Milletler'in Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre, 2019 yılında açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaştı. 2020 yılı sonu itibariyle 130 milyon kişi daha kronik açlıkla yaşamaya mahkûm olabilir.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl yapılan bir araştırmaya göre dünyada her geçen gün daha fazla sayıda insan açlık çekiyor. Son beş yıl içerisinde on milyonlarca kişi kronik olarak yetersiz beslenme sınırına ulaşırken, dünyanın farklı bölgelerinde ülkeler kötü beslenme ile mücadele ediyor.

Bugün son sayısı yayınlanan Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre, 2019 yılında açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaşmıştı. Bu da, 2018 yılıyla kıyaslandığında açlık çeken kişi sayısının 10 milyon, önceki 5 yıla oranla ise 60 milyon arttığını gösteriyor.

En çok Asya ve Afrika açlık yaşıyor

Açlık çeken kesime en çok Asya’da rastlanmakta birlikte, açlık en hızlı Afrika’da yayılıyor. Rapora göre Koronavirüs salgını 2020 yılı sonu itibariyle 130 milyon kişiyi daha kronik açlıkla yaşamaya mahkûm edebilir. Salgın kaynaklı akut açlığın artış göstermesi ise, dönem dönem bu sayının tırmanmasına yol açabilir.

Kronik açlık Afrika'yı vuracak

Rapora göre yüzde açısından bakıldığında Afrika genelinde insanların yüzde 19,1’i yetersiz besleniyor. Dolayısıyla Afrika bu durumdan en fazla etkilenen kıta ve etkilenmeye de devam ediyor.



Bu oran Asya’daki oranın (yüzde 8,3) ve Latin Amerika ile Karayiplerdeki oranın (yüzde 7,4) iki katından fazla. Mevcut eğilimler devam ederse 2030 yılında gelindiğinde Afrika, dünyada kronik açlık çeken insanların yarısından fazlasına ev sahipliği yapacak.

3 milyardan fazla insan sağlıklı beslenemiyor

Rapora göre sağlıklı beslenmenin maliyeti uluslararası yoksulluk eşiği olan günlük 1,90 ABD Dolarından çok daha fazla.



Bu durumda, en uygun maliyetli sağlıklı beslenmenin maliyeti bile sadece nişasta içerikli gıdalar ile beslenmenin maliyetinin beş katı. Besleyici süt ürünleri, meyveler, sebzeler ve protein bakımından zengin gıdalar (bitkisel ve hayvansal) küresel olarak en pahalı gıda gruplarını oluşturuyor.

En son tahminlere göre 3 milyarı aşkın insanın alım gücü sağlıklı bir beslenme sürdürmeye yetmiyor.



Sahra Altı Afrika’da ve Güney Asya’da nüfusun yüzde 57’si için bu durum geçerli ve Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere hiçbir bölge bu saptama yapılırken göz ardı edilmemiştir.