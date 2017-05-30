Birleşmiş Milletler: Musul'da 800 bine yakın sivil yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana yaklaşık 800 bin sivil yerinden edildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, yaptığı açıklamada, DEAŞ'ten kurtarma operasyonunun başladığı 19 Şubat'tan bu yana şehrin batı yakasını yaklaşık 600 bin sivilin terk ettiğini kaydetti.

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, Musul'un doğu yakasında ise 200 bin sivilin yerinden edildiğini belirtmişti.

Laerke'nin son açıklamasıyla şehri terkeden sivil sayısı toplamda 800 bine yaklaşmış oldu.

180 bin sivil mahsur kaldı

Öte yandan Laerke, tahmini 180 bin sivilin Musul'da IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde mahsur kaldığını ifade ederek, tüm tehlikeli ve zor şartlara rağmen sivillerin bölgeyi terk etmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Yerinden edilen sivillerin ve IŞİD'in elinden kısa bir süre önce alınan mahallelerdeki halkın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizen Laerke, temiz içme suyuna duyulan ihtiyacın Musul'daki en önemli endişe kaynağı ve sorunu oluşturduğunu bildirdi.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te IŞİD'in kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken, 19 Şubat'ta da Musul'un batısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.