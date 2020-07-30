Birleşmiş Milletler: Libya'da Nisan ile Temmuz ayları arasında 100'den fazla sivil öldürüldü

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Birleşmiş Milletler Rusya Destek Misyonu (UNSMIL), Nisan ile Temmuz arasında Libya'da 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNSMIL'in açıklamasında ölen sivillerin arasında çocuklar da bulunduğunu duyurdu.

Açıklanan verilere göre bu aylarda sivil ölümleri yılın ilk üç ayına göre yüzde 65 artış gösterdi.

UNSMIL, ikinci çeyrekte 252 sivilin de yaralandığını açıkladı. Bu veriler de yılın ilk üç ayına kıyasla yüzde 276'lık bir artış gösteriyor.

Açıklamada ölümlerin büyük bir bölümünün Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükûmeti güçlerinin karşı karşıya geldiği ülkenin batısında gerçekleşti.

Verilere göre ikinci çeyrekte Libya'nın batısıda 85, merkezinde 22 ve doğusunda iki sivil hayatını kaybetti.

UNSMIL, ölümlere silahlı çatışmaların, patlayıcı kalıntılarının ve hava saldırılarının sebep olduğunu ifade etti.