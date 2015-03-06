Birleşmiş Milletler klor gazını yasakladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye’de klor gazının bir silah olarak kullanımını yasaklayan ve kullanıldığı takdirde yaptırım uygulanacağına dair karar tasarısını onayladı.

Oylamaya katılan 15 ülkeden Rusya dâhil olmak üzere 14’ü tasarıya ‘evet’ oyu verirken, Venezuela çekimser kaldı.



ABD tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarı, Suriye'ye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına ve askeri güç kullanmasına kapı açan BM Şartı'nın 7. bölümü altında kabul edildi.



Kararda, rejim ya da muhaliflerin ismi zikredilmiyor. Klor gazını kullanan hangi taraf olursa olsun, yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.



Karar, ayrıca Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (KSYÖ), evlerde kullanılan çamaşır suyu veya klor içeren maddeleri kontrol etmesini de sağlıyor.

