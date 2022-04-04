Birleşmiş Milletler, 'iklim değişikliğini engelleme' çabalarıyla ilgili rapor yayımlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir panel, pazartesi günü, küresel sıcaklık tehlikeli seviyelere ulaşmadan 'iklim değişikliğini engellemeye yönelik uluslararası çabalar' hakkında bilimsel bir rapor yayımlayacak.

AP'de yer alan habere göre; raporda, Ukrayna'daki savaş ve ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar yazarlar tarafından dahil edilmedi. Raporda yer almayan Berlin Economics danışmanlığında bir analist olan Rouven Stubbe, çatışmanın neden olduğu jeopolitik ve ekonomik kargaşanın emisyonları azaltma çabalarını kesintiye uğratma riski olduğunu söyledi. Siyasi olarak rotanın korunması gerektiğini söyleyen Stubbe, “Özellikle şimdi, bu yüksek enerji fiyatlarıyla, Avrupa emisyon ticaret sistemini kolaylaştırmamız gerektiğini söyleyen esaslar var. Bu da şirketleri aşırı derecede kirletici enerji türlerinden kaçınmaya teşvik ediyor" diye konuştu.

"Raporda acil, kararlı ve dönüştürücü eylem çağrısı yapılacak"

Raporları küresel ısınmanın durumu, etkileri ve bununla mücadele için alınan önlemler konusunda en yetkili değerlendirmeler olarak kabul edilen Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), geçen Ağustos ayında, insanların neden olduğu iklim değişikliğinin "kabul edilmiş bir gerçek" olduğunu söyledi ve küresel ısınmanın bazı etkilerinin kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıda bulundu. Panel, Mart ayında, sıcaklığın daha da artmasının dünya çapında sel, fırtına, kuraklık ve sıcak hava dalgaları riskini nasıl tetikleyeceğini özetleyen bir rapor yayınladı.

BM iklim ofisi sekreteri Patricia Espinosa, AP'ye yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz yıllarda raporun, durumun ciddiyetini teyit ettiğini ve bazı durumlarda mevcut ciddiyetin değil, işlerin daha da kötüye gideceği gerçeğinin altını çizdiğini gördük. Rapor; bazı durumlarda, bazı sonuçların önceden düşünülenden daha erken gerçekleştiğini doğruladı. Maalesef yine göreceğimizi düşündüğüm şey; acil, kararlı ve dönüştürücü eylem çağrısı" dedi.