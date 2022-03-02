Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bugün Rusya'yı resmen kınaması bekleniyor

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çarşamba günü Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle resmen kınaması planlanıyor. BM Genel Kurulu, Moskova'yı diplomatik olarak daha da izole etmeyi hedefleyen bu planıyla Moskova'ya işgali sonlandırma ve askerlerini geri çağırma çağrısı da yapacak.

Reuters'a konuşan diplomatlar, BM Genel Kurulu'nun 193 üyesinden yarısının tasarıya sponsor olarak imza attığını belirtti. Tasarı bugün oylamaya sunulacak.

Diplomatlara göre tasarı, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'yı "sert biçimde kınıyor".

Benzer bir tasarı cuma günü 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya tarafından veto edilmişti. BM Genel Kurulu'nda hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor.

Batılı diplomatlar, tasarının geçeceğine inandıklarını belirtti. Tasarının geçmesi için Genel Kurul'un üçte ikisinin desteği gerekiyor.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra yapılan benzer bir oylamada 100 ülke kınamaya destek vermiş, 11 ülke karşı oy kullanmış, 58 ülke çekimser kalmıştı. Geriye kalanlar ise oylamaya katılmamıştı.