Birleşmiş Milletler: Filistin'deki işgal son bulsun!

BM Genel Kurulu'nun insan haklarından sorumlu 3. komitesi, Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesini isteyen ve Filistin halkı ile dayanışma içinde olunduğunu vurgulayan karar tasarısını onayladı. ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 6 ülke ret oyu kullanırken, tasarı 170 oyla kabul edildi.

BM Genel Kurulu kararlarının yasal bağlayıcılığı bulunmuyor ancak tüm BM üyeleri temsil edildiği için kararların sembolik önemi var.

Filistin topraklarında 1967'den beri süren işgalin acilen sonlandırılmasının önemi vurgulandığı ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı olduğu ifade edildiği tasarının oylamasında 193 üyeden 170'i lehte oy kullanırken, aralarında ABD, İsrail ve bazı küçük ada devletlerinin yer aldığı 6 ülke ret oyu kullandı. 4 ülke ise çekimser kaldı. Bazı ülkeler ise oylamaya katılmadı.

Bölgedeki soruna kapsamlı ve kalıcı çözüm bulunması istenen tasarıda Filistin halkı ile dayanışma için de BM kurumları ve üyelere çağrıda bulunuldu.

Toplantıda konuşan Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İsrail'i Filistin topraklarındaki işgali sonlandırmaya çağırdı. İsrail işgali ve yerleşim birimi inşasının sürmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayan Mansur, sorunun siyasi bir çatışmadan dini çatışmaya dönüşme riski olduğu uyarısı yaptı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson da konuşmasında işgal altındaki topraklarda yerleşim birimi kurma çalışmaları ile yerleşimcilerin şiddet uygulamasının hukuk dışı olduğunu vurguladı. Filistinlilere ait yapıların İsrail tarafından yıkılmasını da eleştiren Eliasson, bu eylemlerin İsrail'in iki devletli çözüme bağlılık taahhütleri ile çeliştiğini dile getirdi.