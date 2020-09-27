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Dünya

Birleşmiş Milletler'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

27 Eylül 2020 22:41

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

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