Birleşmiş Milletler: Bir grup batılı paralı asker, Libya'da Hafter'e destek verdi

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Gizli bir Birleşmiş Milletler raporuna göre iki Dubai merkezli şirketle bağlantılı bir paralı asker timi, Libya'da Türkiye ve BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Hafter güçlerinin Trablus kuşatmasına destek vermek için kısa süreliğine ülkeye gitti.

Rapora göre Lancaster 6 DMCC ve Opus Capital Asset Limited FZE isimli Birleşik Arap Emirlikleri'nin serbest bölgesine kayıtlı şirketlere bağlı paralı askerler, BM tarafından tanınan hükûmeti devirmeyi hedefleyen Libya Ulusal Ordusu'na destek için 2019'un Haziran ayında Libya'da bulundu.

Bloomberg'e bilgi veren diplomatlara göre iki şirket, Hafter güçlerine helikopterler, insansız hava araçları ve daha çok siber kapasite sağlamak için "karmaşık bir paravan şirket ağı" kullandı.

2019'un Temmuz ayında Libya'da sahada bulunan "Steve Lodge liderliğindeki" paralı asker ekibininse yaklaşık 20 kişiden oluştuğu, ancak birkaç gün içinde "ani bir şekilde" geri çekildiği bildirildi. BM'nin araştırma ekibi, askerlerin neden geri çağrıldığını tespit edemedi.

Ekibe liderlik ettiği söylenen Lodge'un avukatı, BM raporundaki bilgilerin asılsız olduğunu iddia etti.

Lancaster 6'ya eski Avustralya Hava Kuvvetleri pilotu Christiaan Durrant liderlik ediyor. Grubu Blackwater'ın eski askeri Erik Prince kurmuştu.