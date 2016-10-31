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BBC Türkçe

Birleşmiş Milletler: 300 milyon çocuk zehir soluyor

UNICEF'ın yeni araştırmasına göre dünya genelinde 300 milyon çocuk, sağlığa 'ciddi' zararları bulunan kirli havayı soluyarak yaşıyor

31 Ekim 2016 20:23

UNICEF'ın yeni araştırmasına göre dünya genelinde 300 milyon çocuk, sağlığa 'ciddi' zararları bulunan kirli havayı soluyarak yaşıyor.

Yeni rapora göre, her 7 çocuktan 1'i açıkhavada kirli hava soluyarak yaşamak zorunda kalıyor. Bu oran uluslararası standartlara göre 6 kat daha fazla.

UNICEF Direktörü Anthony Lake, 7-18 Kasım arası Fas'ta düzenlenecek BM İklim Zirvesi öncesi liderlere gerekli önlemleri almaları çağrısı yaparken, "Hava kirliliği 600 bin çocuğun ölümünde ana etkenlerden biri. Milyonlarca insanın geleceğini de tehdit ediyor." diye konuştu.

Lake, "Hava kirliliği sadece çocukların gelişmekte olan ciğerlerini etkilemiyor, açıkçası kan-beyin sınırını da aşarak gelişen beiynlere kalıcı hasarlar veriyor" diyen Lake, "Hiçbir toplum hava kirliliğini gözardı edemez" uyarısını yaptı.

UNICEF, uydu görüntüleriyle dünya hava kirliliği haritasını da çıkarırken, raporda kirliliğin başlıca sepebleri arasında araç emisyonları, fosil yakıtlar, toz, atıkların yanmasıyla havaya karışan gazlar sıralandı.

Güney Asya, hava kirliliğinin en fazla çocuğu etkilediği bölge. Burada 620 milyon çocuk kirlilikten etkileniyor. Güney Asya'yı 520 milyon çocuğun zehirli hava soluduğu Afrika izliyor.

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