Birleşmek istiyoruz, yardım edin!

General Motors ve Chrysler’in sahibi yatırım şirketi Cerberus, birleşme için hükümetten 10 milyar dolar yardım istedi. Konuya yakın kaynaklar, hükümet fonunun birleşmiş şirketteki yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki imtiyazlı hisse değişimini içerdiğini, ABD Hazinesi’nin birleşmeyi kolaylaştırmak için doğrudan yardım talebini düşündüğünü ve kararın bu hafta verilebileceğini söyledi.



GM, Chrysler ile birleşmek için geçen aydan bu yana Cerberus ile görüşmeleri yürütüyor, ancak kredilerin kısıldığı ve küresel otomotiv satışlarının hızla düştüğü bir dönemde anlaşmayı finanse etmek ya da yatırımı garanti altına almak zor olduğu için görüşmeler sıkıntılı gidiyor.



ABD yönetiminin, 1980 yılında Chrysler’ın kurtarılması için kullanılan 1.5 milyar dolardan bu yana ilk kez otomotiv sektörüne kredi sağlaması kararı, birleşmenin başarılı olması için en iyi şans olarak değerlendiriliyor.



GM’nin Chrysler’ı alması için yapılacak 3 milyar dolarlık destek, ABD’nin en büyük otomotiv şirketi GM’nin şu andaki piyasa değerine yakın bulunuyor.



Piyasa uzmanları GM, Chrysler ve rakibi Ford Motor’un yönetim hataları, küresel büyümenin yavaşlaması ve kredi piyasalarındaki sorunlar yüzünden iflasın eşiğine sürüklendiğini söylüyorlar.



Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s dün GM’nin notunu, şirketin likiditesinin 2009’da da aşınmaya devam edeceğini belirterek, “junk” seviyesine (riskli düzey) indirdi. Chrysler’in kredi notunu da benzer sebeplerle düşüren kuruluş, Ford Motor’un da kredi notunu indirebileceğini bildirdi.



Bu yıl hisseleri yaklaşık yüzde 80 değer kaybeden GM’nin 3 milyar dolar tutarındaki piyasa değeri, şirketin 1929 yılındaki piyasa değerinin altına düşmüş bulunuyor. GM’nin 10 milyar dolarlık ödenmemiş borcu bulunuyor.



Chrysler’ın ABD’deki satışları bu yıl yüzde 25, GM’nin ise Eylül ayına kadar olan dönemde yüzde 18 düştü.



ABD’de otomotiv endüstrisi 350 bin işçiyi ve otomotivle ilgili alanlarda 4.5 milyon kişiyi istihdam ediyor. GM ve Chrysler birleşmesi halinde ABD’de otomotiv satışlarının üçte birini kontrol edecek, bünyesinde 11 marka, 10 bin bayi ve 97 bin sendikalı işçiyi barındıracak.



Daimler grubu, Chrysler’ın yüzde 80’ini geçen yıl 7.4 milyar dolara Amerikalı yatırım şirketi Cerberus’a satmıştı.

