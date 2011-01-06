-BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR TAM GAZ İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Deloitte Türkiye'nin yayımladığı ''2010 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu''na göre, Türkiye'de birleşme ve satın almalar, sessiz geçen 2009 yılının ardından enerji sektöründeki özelleştirmeler ve özel sektördeki birkaç ''dev'' işlem ile rekora koştu. 2010'da, toplam değeri 29 milyar dolar olan 203 işlem gerçekleşirken, bir önceki yıla göre işlem adedi 2 kat, işlem hacmi 5 kat arttı. 35 işlem ile toplamda 14,6 milyar dolarlık hacim yaratan özelleştirmeler, toplam işlem hacminin yarısına denk geldi. Özelleştirmelerin önemli bir bölümünü, elektrik dağıtım şirketleri ile küçük kapasiteli hidroelektrik santral portföyleri oluşturdu. Geçen yıl, Türkiye'nin 11 farklı bölgesinin elektrik dağıtım haklarına sahip 11 şirket, toplam 12,3 milyar dolar karşılığında Türkiye'den yatırımcılara satıldı. Başkent Doğalgaz Dağıtım şirketi, 1,2 milyar dolar karşılığında özelleştirildi. İspanyol BBVA'nın Garanti Bankası'na 5,8 milyar dolar ödeyerek ortak olduğu işlem tek başına toplam işlem hacminin yüzde 20'sini oluşturdu ve son 10 yılın en büyük özel sektör işlemi oldu. Özelleştirmeler ve Garanti Bankası işlemi hariç tutulduğunda, ortalama işlem tutarı 50 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu, küçük ve orta ölçekli şirketlerin yer aldığı dilimde en fazla hareketliliğin yaşandığını gösterdi. -YABANCI YATIRIMCILARIN PAYI YÜZDE 36- Rapora göre, 10,5 milyar dolarlık işlem hacmine rağmen, yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmindeki payı yüzde 36 oldu. Yabancı yatırımcıların payının azalmasındaki birinci neden, ''geçmiş yıllarda Türkiye şirketlerine yoğun ilgi gösteren AB ekonomilerinin global finansal krizde ciddi yara alması'', ikinci neden ''Türkiye'deki yatırımcıların büyük ölçekli özelleştirme işlemlerinde kabaran iştahı'' oldu. 2009 yılını oldukça sessiz geçiren finansal yatırımcıların, 2010 yılında aktif olduğu gözlenirken, toplam hacmi 850 milyon doları bulan 24 işleme imza atan özel sermaye fonları, sağlık, eğlence ile gıda ve içecek sektörlerine ilgi gösterdi. Bazı finansal yatırımcıların yatırımlarda birlikte hareket ettiği gözlemlenirken, birkaç finansal yatırımcının da portföylerinde bulunan şirketlerden çıkış yaptığı görüldü. -DAHA FAZLA YATIRIM- Birleşme ve satın almalar açısından geleceğe ilişkin beklentiler, hareketliliğin artarak devam edeceğini gösteriyor. Gelecek dönemde birleşme ve satın almalar açısından enerji, sağlık, ilaç, perakende, medya, eğitim ve otomotiv yan sanayi öne çıkan sektörler olacak. İDO, İGDAŞ, elektrik üretim portföyleri, köprü ve otoyollar, Galataport, Milli Piyango gibi projelerin yer aldığı 2011'in birleşme ve satın almalar anlamında yüksek hacimli bir yıl olması bekleniyor. Yabancı yatırımcılar Türkiye'nin büyüme potansiyeline inanıyor ancak, cari açık, bütçe açığı, hane halkı borçlanması, TL'nin değeri gibi makro verileri yakından takip ediyor. 2011 yılı birleşme ve satın almalar hacmi, özelleştirmelerin sağlıklı şekilde yürümesi kaydıyla, 20 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacak. Finansal yatırımcıların 2010'a göre çok daha fazla yatırım yapması ve ikincil satışlar görülmesi bekleniyor. Rapora göre, herkesin Türkiye'ye yatırım yapma sevdası, değerlemeleri yukarı itecek. Çarpanlar kriz öncesi seviyelere geri dönecek.