Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri dört koldan Ankara'ya geldi: Taleplerimiz karşılanana kadar buradayız

TCDD Genel Müdürlüğündeki görev yeri değiştirmelerine karşı Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri 4 ilden Ankara’ya yürüyüş gerçekleştirdi. Demiryolu çalışanları engellemelere rağmen Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü’ne geldiklerinde ise daha önce TCDD Genel Müdürü’nün görüşeceği bildirilmesine rağmen müdür olmadığı gerekçesiyle müdür yardımcısı sendika yöneticilerini karşıladı. Sendika yönetimi görüşmeyi reddederek Ankara Garı’nda bekleyişe geçti.

Evrensel'de yer alan habere göre Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri sürgünlere karşı 4 ilden Ankara’ya yaptıkları yürüyüşü tamamladı. TCDD ve emniyetin engelleriyle karşılaşan yürüyüşün ardından TCDD Genel Müdürlüğü önüne giden BTS üyeleri “Direne direne kazacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı. KESK yöneticileri, KESK’e bağlı sendikaların başkanları, CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı eylemde konuşan BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş 164 yıllık bir kurumun genel merkezi önünde olduklarına dikkat çekerek, bu kurumun çalışanı olarak utanç duyduğunu söyledi. TCDD’nin yıllardır liyakatsiz atamalar ve arazilerini peşkeş çekmekle gündeme geldiğini ifade eden Bektaş, “Şimdi de sürgünlerle, 15'i sendika üyesi plan 30 arkadaşımız sürgün edildiler. Ey Genel Müdür, neden yapıyorsun bunu? Genel Müdür, 12 Mayıs'tan beri kapıları kapatmış bizi dinlemiyor. Halbuki biz bu 160 yıldan fazladır burada olan bu kurumun çalışanlarıyız" dedi.

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, “Yaklaşık 3 ay önce, siyasi bir projeyle, işinde uzmanlaşmış arkadaşlarımızı sadece bağlı oldukları sendikadan dolayı sürgün ettiler. Bu zihniyet Ortaçağ zihniyetidir. Dört koldan yürüyerek, sürgün edildikleri kurumun genel merkezi önündeler. Şu an o koltukta oturan kişilerin yerine yarın başkası gelecek, sizden korkmuyoruz. Bu insanlık dışı tutumunuz karşı mücadelemizi yükselteceğiz. Bu kurum sizin babanızın malı değil. Sürgünleri kabul etmemiz mümkün değil. Arkadaşlarımız bir an önce işlerine iade edilmeli” dedi.

"Sürgün edilenlerin arasında ağır hastalar var"

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, iktidarın liyakatsizliklerle devletin birçok kuruluşunda kendi yandaşlarını atamaya devam ettiğini söyledi. Görev yeri değiştirilen çalışanların içinde ağır hastalar da olduğunu belirten Hatimoğulları, bu hastalıkları göz önünde bulundurmayan yaklaşımın zalimliğin göstergesi olduğunu söyledi. Hatimoğullar, “Bu ülkeyi faşist diktatörlüğe çevirmeyen çalışan AKP ve bütün güçlerin şunu bilmesi gerekiyor; haklardan, özgürlüklerden, demokrasiden yana olan herkesin büyük mücadeleler vereceği günlere geldik. Bizler bu faşizmin sürmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise TCDD yöneticilerine seslenerek, bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi. Zeybek, “Gücünüzü nereden alıyorsanız, şunu bilin ki gittiğiniz yol yol değildir. Tel örgülerin arkasında bizleri izleyen yöneticilere sesleniyorum. Bugün varsınız, yarın gideceksiniz. Bugün aldığınız kararlar sizin utancımız olacak” dedi.

TCDD Genel Müdürü görüşmeye gelmedi

Basın açıklamasının ardından BTS yönetimi TCDD Genel Müdürü ile görüşmek zere binaya gitti ama 3 kişinin girebileceği belirtildi. Ancak daha önce TCDD Genel Müdürü’nün görüşeceği bildirilmesine rağmen müdür olmadığı gerekçesiyle müdür yardımcısı sendika yöneticilerini karşıladı. Bunun üzerine BTS yönetimi görüşmeyi reddederek Ankara Garı’nda bekleyişe geçti.

"Taleplerimiz yerine getirilene kadar Ankara Garın'da bekleyeceğiz"

BTS tarafından yapılan açıklamada TCDD Genel Müdürü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüşme talepleri yerine getirilene kadar Ankara Garında bekleneceği açıklandı

BTS açıklamasında şöylle denildi; “TCDD’deki sürgünlerin durdurulması için 2 Haziran Salı günü Türkiye’nin dört kolundan (Adana, Diyarbakır, İzmir, İstanbul) başlattığımız eylemliliğimiz 4 Haziran Perşembe Günü Genel Müdürlük önünde basın açıklamamız ile son bulmuştur.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun sendikamızdan üç kişilik bir heyet ile görüşeceğim demesine rağmen bizimle görüşmemiştir ve taleplerimiz karşılanmadığından sorunlar aynı şekilde devam etmektedir.

Gelişen süreçte taleplerimiz karşılanmadığı ve bu sürgün hukuksuzluğu son bulmadığı için Ankara Garda bekliyoruz. TCDD Genel Müdürü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüşme taleplerimiz yerine getirilene kadar burada bekleyeceğimizi tüm basına ve kamuoyuna deklare ederiz.”