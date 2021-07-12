Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan TCDD Akçay tesislerinin özelleştirilmesine tepki: İnsani ve hukuki değil; mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirilecek tesisler arasında TCDD’nin Akçay tesisleri de bulunduğunu belirten BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Bu tesisi çalışanların elinden almak insani ve hukuki değildir. Akçay tesisleri için de hukuki ve fiili mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kıyı şeridindeki kamuya ait sosyal tesislerin özelleştirme kapsamına alındığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir tepki gösterdi. Turistik bölgelerde, yüzlerce dönüm arazide bulunan toplam 18 sosyal tesis yakın zamanda satılmak istendiğini vurgulayan BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Hep birlikte tanık olduğumuz gibi iktidar ne kadar kamu kurum ve kuruluşu varsa satıyor, özelleştiriyor. Geçtiğimiz ekim ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla elde kalan 18 kamu iktisadi teşebbüsünün satış işlemleri başladı ve hızla devam ediyor. 9 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin satılması ilanı duyuruldu. Bunları içerisinde TCDD’nin Akçay tesisleri de bulunuyor” dedi.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Akçay tesislerinin kışın eğitim amaçlı, yazın ise dinlenme amaçlı kullanıldığını belirten Özdemir, “165 yıllık bir kurumdur TCDD ve çalışanlarının alın teriyle inşa edilmiştir. TCDD genelde beden ve kol emeğiyle yoğunluklu bir iş koludur. Bu tesisi çalışanların elinden almak insani ve hukuki değildir. Daha önce devredilmek istenen Fenerbahçe tesisleri, Haydarpaşa Garı için hukuki süreçler başlatmıştık ve kazanımla sonuçlanmıştı. Akçay tesisleri için de hukuki ve fiili mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Özelleştirme kapsamına alınan 18 alandan biri de TCDD’nin Akçay tesisleri;

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