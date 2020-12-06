Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, İstanbul'dan Çin'e gönderilen ve geri döndüğü ortaya çıkan trenle ilgili açıklama yapacak

4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan 'ilk ihracat treni'nin, Maltepe İstasyonu'nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı'na geri getirildiği ortaya çıkmıştı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, (BTS) Çin treninin nerede olduğunu basın toplantısında ayrıntılarıyla açıklayacaklarını duyurdu.

BTS, Çin'e devlet töreniyle gönderilen ancak geri döndüğü ortaya çıkan ihracat trenine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirterek, "Yapacağımız basın toplantısında "ÇinTreniNerede ayrıntısı ile anlatacağız! Burası çok önemli" ifadelerini kullandı."

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan 'ilk ihracat treni'nin, Maltepe İstasyonu'nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan 'ilk ihracat treni'nin, Maltepe İstasyonu'nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıkladı. Uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracak" demişti. Ancak trenin Maltepe istasyonunda durdurulduğu, üzerindeki pankartlar söküldükten sonra geri döndüğü ortaya çıktı.

TIKLAYIN: Devlet töreniyle Çin'e gönderilen tren Maltepe'den geri dönmüş!