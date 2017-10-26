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Ekonomi

Birleşik Metal –İş: Yeni yasa işe iade davalarında hak kaybına neden olacak

İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'te kabul edilen yeni iş yasasının, "işe iade davalarında hak kaybına neden olacağı" uyarısında bulundu

26 Ekim 2017 18:58

İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis\'te kabul edilen yeni iş yasasının, \"işe iade davalarında hak kaybına neden olacağı\" uyarısında bulundu.
Birleşik Metal-İş Sendikası\'ndan yapılan açıklamada, 25 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, 4 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı, \"işçi haklarına bir saldırı olarak\" yorumladı.
Birleşik Metal-İş Sendikası\'ndan yapılan açıklamada, yasanın yürürlüğü girmesiyle birlikte, işçilerin arabulucuya gitmeden;
- kıdem ve ihbar tazminatı,
- fazla mesai ücreti,
- yıllık ücretli izin alacağı,
- sendikal tazminat davaları,
- işe iade davası açmadan önce bir arabulucuya başvurmak zorunda kalacaklarına dikkat çekilerek, aksi takdirde davalarını reddedileceğini ve arabulucunun aldığı karar konusunda bir daha dava açma hakkına sahip olamayacakları uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, yasa ile, işverenlerin, işçilere alacaklarının altında bir ücret konusunda anlaşması olanağı sağlandığını ve işe iade davalarında hak kaybına neden olacağı vurgulandı.
Birleşik metal-İş açıklamasına göre, işe iade davalarında esas alınacak ücretin dava sonunda değil dava açıldığı tarihteki ücret olacağını, böylelikle işçiler dava sürecinde meydana gelecek ücret artışları ve kıdem tavanındaki artışlardan yararlanamayacak.
Yeni yasayı, \"güçlüden yana\" diye nitelendirilen açıklamada yeni düzenleme, \"hukukun genel ilkelerine, iş hukukunun işçiyi koruma ve gözetme ilkesine ve işçi lehine yorum ilkesine aykırı\" olduğu savunuldu.

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