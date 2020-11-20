Birleşik Metal İş Sendikası: İmalat sanayinde aktif vaka sayısı en az 112 bin

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) koronavirüsle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sendika, şu anda sektördeki aktif vaka sayısının en az 112 bin olduğunu açıklarken, "Kimi işyerlerinde Covid-19 tanısı konulmuş işçi oranı yüzde 30'a ulaştı" ifadesi kullanıldı.

Sendikadan yapılan açıklamadan satır başları şöyle: