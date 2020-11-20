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Koronavirüs

Birleşik Metal İş Sendikası: İmalat sanayinde aktif vaka sayısı en az 112 bin

20 Kasım 2020 18:02

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) koronavirüsle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sendika, şu anda sektördeki aktif vaka sayısının en az 112 bin olduğunu açıklarken, "Kimi işyerlerinde Covid-19 tanısı konulmuş işçi oranı yüzde 30'a ulaştı" ifadesi kullanıldı.

Sendikadan yapılan açıklamadan satır başları şöyle:

  • Bugün, salgının yayılmasına ilişkin olarak 1 Haziran öncesi verilerini de hızla geride bıraktığımızı görüyoruz. Gebze'de kurulu yeni örgütlendiğimiz bir işyerinde çalışan üyemiz Hatice Dursun'u ne yazık ki Covid-19 nedeniyle kaybettik.
  • Metal sektöründe salgın ciddi boyutlara ulaştı.
  • Sendikamızdaki oran nüfusu temsil etseydi; vaka sayısı 2 Milyon 162 bin olacaktı.
  • İmalat sanayinde 3 milyon 280 bin işçi, çalışma ortamından kaynaklı yakın salgın riski altında çalışmaktadır.
  • İmalat sanayinde aktif vaka sayısı en az 112 bin.
  • Kimi işyerlerinde Covid-19 tanısı konulmuş işçi oranı yüzde 30'a ulaştı.
  • Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinin dörtte üçünde aktif vaka var

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