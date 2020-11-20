Birleşik Metal İş Sendikası: İmalat sanayinde aktif vaka sayısı en az 112 bin

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) koronavirüsle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sendika, şu anda sektördeki aktif vaka sayısının en az 112 bin olduğunu açıklarken, "Kimi işyerlerinde Covid-19 tanısı konulmuş işçi oranı yüzde 30'a ulaştı" ifadesi kullanıldı.
Sendikadan yapılan açıklamadan satır başları şöyle:
- Bugün, salgının yayılmasına ilişkin olarak 1 Haziran öncesi verilerini de hızla geride bıraktığımızı görüyoruz. Gebze'de kurulu yeni örgütlendiğimiz bir işyerinde çalışan üyemiz Hatice Dursun'u ne yazık ki Covid-19 nedeniyle kaybettik.
- Metal sektöründe salgın ciddi boyutlara ulaştı.
- Sendikamızdaki oran nüfusu temsil etseydi; vaka sayısı 2 Milyon 162 bin olacaktı.
- İmalat sanayinde 3 milyon 280 bin işçi, çalışma ortamından kaynaklı yakın salgın riski altında çalışmaktadır.
- İmalat sanayinde aktif vaka sayısı en az 112 bin.
- Kimi işyerlerinde Covid-19 tanısı konulmuş işçi oranı yüzde 30'a ulaştı.
- Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinin dörtte üçünde aktif vaka var