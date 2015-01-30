Birleşik Metal İş: Greve devam ediyoruz

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın, 10'u Kocaeli'de bulunan Türkiye genelinde 10 ildeki 22 fabrikada dün başlattığı grevin, bugün Bakanlık Kurulu kararı ile 60 gün ertelenmesi yönelik kararına uymayarak grevi devam ettireceği bildirildi.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı 60 gün süreyle grevleri erteleme kararının ardından, Gebze'de grev uygulanan 10 fabrikada yetkili olan Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, "Yasal olarak işbaşı yapmamız gerekiyor belki ama, biz hükümetin aldığı kararı antidemokratik görüyoruz. Genel merkezimiz de bu şekilde karar almıştır. Grev devam ediyor" dedi.