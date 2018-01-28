Birleşik Metal-İş: Bugün direnmezsen yarın dilenirsin; fabrikaları MESS'e mezar edeceğiz

Metal Sanayiciler Sendikası'nın (MESS) 180 işyerinde 130 bin metal işçisini kapsayan 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3.2 zam kararına tepki gösteren metal işçileri 2 Şubat'ta greve gitmeye hazırlanıyor. Gebze'deki Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri, Türk Metal üyesi işçilere komiteler kurup fiili grevi örgütleme çağrısı yaptı.

Evrensel'e mektup gönderen işçileri, ayrıca grev kararlarının Bakanlar Kurulu'nca 60 gün ertelenmesine de tepki gösterdi. Mektupta, "Bizler, işçiler deneyimlerden öğrenerek ileriye doğru hareket ediyoruz. Bu sefer biz kazanacağız, inanıyoruz. Fabrikaları MESS’e mezar edeceğiz" ifadesi yer aldı.

Söz konusu mektup şöyle:

Öncelikle tüm metal işçilerini Gebze’den selamlamak istiyoruz. Sizlere ulaşma fırsatı verdiği için işçilerin gazetesi Evrensel’e de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerli metal işçisi arkadaşlar, umarız bu yazdıklarımız bir an önce hepinize ulaşır. Çünkü çok acele etmemiz gereken bir sürece girdik. Sendikalarımız 2 Şubat’ta greve çıkma kararı aldı. Geçtiğimiz Cuma günü de MESS’le sendikalarımızın toplantı yapacağı gün hükümet yine grevimizi yasakladı.

Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki bu yüzden acele etmemiz gereken bir süreçle karşı karşıyayız. Bizim sendikamız Birleşik Metal-İş grev yasağını tanımayacağını açıklayarak fabrikalarda 1 saat iş durdurarak 2 Şubat’ta greve çıkacağını duyurdu. Bizler Türk Metal Sendikasından henüz buna ilişkin bir tutum göremedik ve duymadık.

Değerli Türk Metal üyesi işçi kardeşlerimiz, bu sürecin bir oldu bittiye getirilmemesi için sizlerin işyerlerindeki tutumu çok önemli. 3 yıldır bugünü hep birlikte beklemiyor muyuz? Renault işçilerinin bir sloganı vardı “Bugün direnmezsen yarın dilenirsin” diye. O gün bu gündür kardeşler. Bizler işyerlerindeki birliktelik ve duruşumuzla sendikamızı bir mücadele yolunda birlikte hareket etmeyi sağladık. Şimdi sendikamızla birlikte bu süreci sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz.

Fabrikada işçiler olarak kırmızı çizgilerimizi ortaya koyarak, sendikamızın masada bu taleplerimizin sonuna kadar arkasında durmasını sağladık. Bu dönem kendi sendikamız adına tabanın çoğunluğunun talebi dışında hiçbir şeye izin vermeyeceğimizi söyleyebiliriz. Bir çok fabrika bu konuda örgütlülüğünü sağlamış ve gerekli mücadeleyi göze almış durumda.

Metal Fırtınayı gerçekleştirmiş siz değerli kardeşlerimiz. Süreçin sonunu beklemek doğru değil. Olacakları görüp, sonrada bir şey yapmaya kalkınca zararını yine biz görüyoruz. Sürecin sonunu kendi lehimize çevirmek bizlerin elinde. Fabrikalarda taleplerimizi ortaya koyup bunlardan vazgeçmeyeceğimizi sendikanız Türk Metal’e açıkça iletip, sendikanın da grev yasağını tanımaması ve 2 Şubat’ta greve çıkmasını sağlamanız gerekiyor.

Bunun için de şimdiden ünite ünite komiteler belirleyip, mücadeleyi örmemiz gerekir. Zaman kalmadı. Hükümetin tutumu, patronların-MESS’in tutumu ortadayken yapacak başka bir şeyimiz kalmıyor. Hükümet gece vakti grevimizi yasaklayarak patronlara yanınızdayım mesajını açıkça vermiştir. OHAL ve adına savaş dedikleri durumdan faydalanarak baskı ve korku ile herkesi sindirdikleri gibi bizleri de sindireceklerini sanıyorlar. Buna izin vermeyelim. Bizler daha güçlüyüz, bizlerin silahı onların silahından daha etkili. Bizim grev silahımız hepsine diz çöktürecek güçte, bu yüzden korkuyorlar.

Milli birliği tehdit diyerek bizleri düşmanlaştırıyorlar. Bizim çocuklarımız askerde ölüyor, savaşıyor. Bu ülkede kendilerinin ve patronların çıkarına olan her kesimin dışındakileri dışlayıp düşmanlaştırıyorlar. Hiçbir ayrıma izin vermezsek kazanabiliriz. Renault işçilerinin mücadelesi, TEKEL işçilerinin birlikte kardeşçe dayanışmasından çok şey gördük ve öğrendik. Bizler, işçiler deneyimlerden öğrenerek ileriye doğru hareket ediyoruz. Bu sefer biz kazanacağız, inanıyoruz. Fabrikaları MESS’e mezar edeceğiz.