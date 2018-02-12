Birleşik Krallık'tan teknoloji şirketlerine yatırım çağrısı

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı’nın Ticaret Elçisi Lord Janvrin, teknoloji şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya çağırdı.

Lord Janvrin’in katılımıyla gerçekleşen ve Birleşik Krallık teknoloji sektöründeki fırsatların tanıtılacağı Teknoloji Yatırım Konferansı bugün İstanbul’da başladı.

Lord Janvrin açılış konuşmasında teknolojinin Birleşik Krallık ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı ve “Britanya, teknoloji endüstrisi için küresel bir mükemmellik merkezi konumundadır. Dünyada onlarca büyük teknoloji şirketi kendilerini Birleşik Krallık’ta kurmayı seçti. Siz de onlara katılabilirsiniz.”dedi.

Birleşik Krallık teknoloji sektörü fırsatlarının görüşülmesi amacıyla Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı’nın düzenlediği konferansta, Türkiye teknoloji sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.