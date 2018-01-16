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Dünya

Birleşik Krallık'ta evrensel grip aşısı için araştırmalar başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık'ta bir şirket, dünyanın ilk evrensel grip aşısı olması beklenen bir ilaç için klinik araştırmalar yürütmeye başladı

16 Ocak 2018 17:35

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık\'ta bir şirket, dünyanın ilk evrensel grip aşısı olması beklenen bir ilaç için klinik araştırmalar yürütmeye başladı.
Birleşik Krallık\'taki Oxford Üniversitesi temelli Vaccitech şirketinin yürüttüğü klinik araştırmaların küresel halk sağlığı için büyük yararlar sağlayacağı ve aynı zamanda yıllık enjeksiyon ihtiyacını da ortadan kaldıracağı öngörülüyor. Alphabet Inc. şirketinin girişim sermayesi kolu GV de dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan toplam 27.6 milyon dolar sermaye elde eden şirket, evrensel grip aşısı için iki yıllık bir klinik araştırma yürütmeye başladığını duyurdu.
Bilim insanları, Vaccitech\'in  patentli grip aşısı MVA-NP + M1\'in şimdiye kadar 145 kişi üzerinde güvenli olarak test edildiğini ve bir sonraki adımın aşının insanları gribe karşı koruyup koruyamayacağını bulmak olduğunu belirtti.
Dünya üzerinde bir ilk olan araştırma kapsamında, 65 yaş ve üzeri 862 kişiye aşı yapıldı. Katılımcıların bir kısmına evrensel grip aşısı, diğer kısmına da plasebo aşıları yapılırken, araştırmacılar yeni aşının katılımcıların gribe karşı olan dirençlerini güçlendirmesini umut ediyor.
Ekim 2019\'da tamamlanması beklenen evrensel grip aşısının onaylanması durumunda Vaccitech yetkilileri aşının beş ila yedi yıl sonra piyasaya sürülebileceğini söyledi. (Fotoğraflı)

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