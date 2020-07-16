Birleşik Krallık, Rusya’nın Covid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti

Birleşik Krallık, Koronavirüs (Covid-19) aşısına ait bilgi ve belgelerin Rusya destekli hackerlar tarafından çalınmaya çalışıldığını iddia etti.



Birleşik Krallık, Rus hükümeti tarafından desteklendiğini düşündükleri bilgisayar korsanlarının İngiltere’de yapılan Koronavirüs aşı çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri ele geçirmeye çalıştıklarını iddia etti.

İddiaya göre; Rus hackerlar Birleşik Krallık, ABD ve Kanada'daki Koronavirüs aşısı geliştirmeye çalışan kuruluşları hedef alarak, hassas verileri ele geçirmeye çalışıyor. Birleşik Krallık hükümetinin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan açıklamada söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratı ile ilişkili olduğu öne sürülürken, hacker grubunun isminin "The Duke" ve "Cozy Bear" olarak da bilinen “APT29” olduğunu açıkladı.

NCSC Direktörü Paul Chichester, yaptığı açıklamada “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır” dedi.



BBC'nin haberine göre; Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Rus istihbarat servislerinin Koronavirüs salgını ile mücadele için yapılan çalışmaları hedeflemesi tamamen kabul edilemez. Diğerleri bencil menfaatlerini ve umursamaz davranışlarını sürdürürken İngiltere ve müttefikleri bir aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda Birleşik Krallık başta olmak üzere ABD ve Kanada’daki Koronavirüs aşı çalışmalarının hedef alındığını dile getiren Bakan Raab, Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını hatırlattı. Raab, “Birleşik Krallık hükümeti, Rus hackerların 2019 Genel Seçimlerine dair yasa dışı olarak edinilen hükümet belgelerine müdahale etmeye çalıştıklarını neredeyse kesin olarak değerlendirmekte" dedi.



Öte yandan Birleşik Krallık'ın iddialarını ardından Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya’nın iddiaları reddettiğini aktardı. (İHA)