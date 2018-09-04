İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Birleşik Kraıllık\'ta tüketici harcamalarında artış yavaşladı, ancak güçlü gelişmesini korudu.

Barclaycard tarafından açıklanan verilere göre, Birleşik Kraıllık\'ta bir önceki ay yıllık yüzde 5.0 artan tüketici harcamaları, Ağustos ayında yüzde 4.5 arttı.

Buna göre;

- Temel harcamalar yüzde 6.9 arttı.

- Benzin harcamalarında artış yüzde 10.9 oldu.

- Süpermarket harcamaları yüzde 5.0 arttı.

- Giyim harcamalarında artış yüzde 0.6 düzeyinde kaldı.

- Önümüzdeki dönem için tüketicilerin üçte biri yaz aylarının ardından harcamaları azaltmayı planlıyor.

- Harcamalar 22 Temmuz-18 Ağustos arası için hesaplandı ve 1,697 kişi ile görüşme yapıldı.