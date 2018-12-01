Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan bütçe protestosu

ANKARA, (DHA)- BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu, Ankara\'da düzenlediği basın açıklaması ile 2019 yılı bütçesini protesto etti.

Ulus Atatürk Heykeli önünde düzenlenen eylemde konfederasyon ve bağlı sendikaların yöneticileri ile üyeler, pankartlar, dövizler ve sloganlarla, 2019 yılı bütçesine tepki gösterdi. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, ülkede ekonomik krizin derinleştiğini, yaşam şartlarının zorlaştığını savunarak şöyle dedi:

\"Ekonomik kriz çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde hissediliyor. Ekonomik krizin her geçen gün ağırlaştığı koşullarda AKP iktidarı sadece krizi izlemekle yetinmekte ve ekonomik krizin sorumluluğunu stokçulara, yükünü de zabıtalara ve yurttaşlara çıkarmaktadır. 2019 bütçesinde bakanlıkların lüks harcamalarına kaynak ayrılmakta ve aslan payı saraya verilmektedir. Ancak 2019 bütçesinde emekliler, işçiler, aileler, çocuklar, kamu çalışanları bulunmamaktadır.\"

Balık, iktidarın ekonomik krizin hem yükünü hem de bedelini emekçilere ödetmeye devam ettiğini ileri sürerek, \"Toplumun tüm kesimlerini oluşturan işçi, memur, emekli, esnaf ve emeğiyle geçinenlerin ortak talebi, 2019 bütçesinde yeterli payı almak, tüm zamların geri çekilmesi ve maaşların insanca yaşam seviyesine getirilmesidir\" dedi.

Kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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