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BBC Türkçe

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye ve İran'a 'sömürgecilik' eleştirisi

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, Türkiye ve İran'ın Suriye devletinin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye'den elini çekmesi gerektiğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, Türkiye ve İran'ın Suriye devletinin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye'den elini çekmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Al-Nahyan, "Eğer Türkiye ve İran, aralarındaki tarihi sömürgeci rekabeti devam ettirirse bugün Suriye'de gördüklerimizi yarın başka ülkelerde de görmeye devam edeceğiz" dedi.

Suudi Arabistan'ın müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'de Beşar Esad'a ve onu destekleyen İran'a karşı çıkıyor.

Reuters'ın haberine göre BAE, Türkiye'nin Orta Doğu'da desteklediği bazı İslamcı güçlerden de rahatsız.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BAE Dışişleri Bakanı Al-Nahyan, düzenledikleri basın toplantısında savaşın müzakere yoluyla sonlanması gerektiğinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

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