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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar'a yeni yaptırım

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Katar'a ait beIN Sports kanalının uydu alıcı cihazlarının satışı durduruldu

15 Haziran 2017 02:25

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar'a ait beIN Sports kanalının uydu alıcı cihazlarının ülkede satışını durdurma kararı aldığı bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, ilgili makamlar, beIN Sports kanalının alıcı cihazlarının satışının durdurulması yönünde karar aldı. Kanala üyelik satışlarının ve üyelik yenilemelerinin de durdurulduğu belirtilen haberde, karara uymayanların cezalandırılacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan ve Bahreyn de son iki gün içinde beIN Sports kanalının alıcı cihazlarının ithalatını, kanala üyelik satışlarını ve üyelik yenilemelerini durdurmuştu. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.

 

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