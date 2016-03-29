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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri’nde gökdelen yangını

Gökdelenin büyük kısmının alevlerle kaplandığı görüldü

29 Mart 2016 02:27

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ajman kentinde bulunan bir gökdelende yangın çıktığı bildirildi.

Polis olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi vermezken, sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, binanın büyük kısmının alevlerle kaplandığı görüldü.

​Dubai merkezli Gulf News gazetesi de Ajman Sivil Güvenlik Direktörü Saleh Saeed al-Matroushi’nin, itfaiyecilerin olay yerinde olduğunu söylediğini belirtti.

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