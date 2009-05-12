Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şeyh gözaltına alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Abu Dabi'de, bir kişiye işkence yaptığını gösteren video kayıtları ortaya çıkan emirlik ailesinden bir şeyhin gözaltına alındığı bildirildi.



Emirliğin resmi haber ajansının haberine göre, "video kayıtlarındaki işkence görüntüleri" üzerine Abu Dabi savcılığının soruşturma başlatması üzerine Şeyh İsa Bin Zayid El Nahyan gözaltına alındı.



Abu Dabi Adalet Bakanlığı, şeyhin ceza mahkemesinde yargılanabileceğini ve ülke dışına çıkmasının yasaklandığını bildirdi.



Olay, 7 ayrı emirliği bir araya getiren BAE'de iktidardaki şeyh ailesinden biri hakkında soruşturma açılması açısından bir ilki oluşturuyor.



Görüntüleri ABD'ye götüren ve bir Federal Mahkemesi'de dava açan Bassam Nabulsi, ifadesinde Şeyh İsa'nın iş ortağı olduğunu belirterek, işkencenin görüntülenmesinin Şeyh İsa'nin kendisinin istediğini, ayrıca kendisine de işkence yapıldığını söylemişti.



Şeyh İsa'nın el ve ayakları bağlı ve kumlara yatırılmış birinin üstüne çıkarak, bu kişinin ağzına burnuna kum doldurmaya çalışmasıyla başlayan görüntülerde, daha sonra Şeyh İsa'nın otomatik tüfekle bu kişinin yanı başına seri atışlar yapması, kablo ve çivili sopayla dövmesi, yaralarına tuz basması, son olarak da araçla üzerinden geçmesi yer alıyor.



İşkenceye uğrayan şahsın Afgan asıllı bir çalışan olduğu ifadeediliyor.

